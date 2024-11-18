Dışişleri Bakanlığı'ndan Hamas iddialarına yanıt

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinin yakın bir zamanda Katar’dan Türkiye’ye taşındığı iddialarına yanıt verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, “Hamas Siyasi Büro üyeleri zaman zaman Türkiye’yi ziyaret etmektedirler. Hamas Siyasi Bürosunun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

İngiliz Financial Times gazetesi de İsrail basınında yer alan iddialara benzer iddialar öne sürmüştü. Öne sürülen iddiaya göre, konuya ilişkin bilgi sahibi bir ABD'li bir yetkili, ABD'nin Katar yönetimine Hamas liderlerinin ülkeden ayrılması için baskı yaptığını ve Hamas liderlerinin Türkiye'ye taşınacağını iddia etmişti.