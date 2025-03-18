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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok sert Gazze tepkisi

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze
Dışişleri Bakanlığından İsraile çok sert Gazze tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 12:21

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını çok sert bir tepki ile kınadı. 

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılara ilişkin "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Bakanlık, açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 

"İsrail’in Gazze’de bu sabaha (18 Mart) karşı gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir.

İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.

Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez.

Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir.

Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

 

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze

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