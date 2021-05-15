MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Olağanüstü toplantı için tarih belli oldu
GeriDünya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Olağanüstü toplantı için tarih belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 15.05.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Olağanüstü toplantı için tarih belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Olağanüstü toplantı için tarih belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, yarın İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT), Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada videokonferans formatında düzenlenecek toplantının yarın gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı.

44
Son dakika... İsrail, Gazzenin en önemli binasını vurdu.. 13 katlı bina saldırı sonrası yerle bir oldu..
Son dakika... İsrail, Gazze'nin en önemli binasını vurdu.. 13 katlı bina saldırı sonrası yerle bir oldu..

Bakanlıkran yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.

Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir.'

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi