Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Olağanüstü toplantı için tarih belli oldu
Dışişleri Bakanlığı, yarın İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı düzenleneceğini duyurdu.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT), Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanıyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada videokonferans formatında düzenlenecek toplantının yarın gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı.
Bakanlıkran yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.
Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir.'
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