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Dışişleri Bakanlığı'ndan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı

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#Dışişleri Bakanlığı#Dünya İnsani Yardım Günü#İsrail
Dışişleri Bakanlığından Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 17:45

Dışişleri Bakanlığı 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 40 binden fazla masum Filistinli kardeşimizi katleden İsrail, başta UNRWA çalışanları olmak üzere insani yardım görevlilerini ve gönüllülerini de ayrım gözetmeksizin öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 40 binden fazla masum Filistinli kardeşimizi katleden İsrail, başta UNRWA çalışanları olmak üzere insani yardım görevlilerini ve gönüllülerini de ayrım gözetmeksizin öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın X hesabından 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "dünyanın her köşesinde fedakarca görev yapan" insani yardım görevlilerinin şükranla anıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 40 binden fazla masum Filistinli kardeşimizi katleden İsrail, başta UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) çalışanları olmak üzere insani yardım görevlilerini ve gönüllülerini de ayrım gözetmeksizin öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir."

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Paylaşımda, "eli kanlı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin" uluslararası mahkemeler önünde en kısa sürede hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

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#Dışişleri Bakanlığı#Dünya İnsani Yardım Günü#İsrail

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