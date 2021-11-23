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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bulgaristan'a başsağlığı mesajı

#Bulgaristan#Dünya#Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığından Bulgaristana başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'daki huzurevi ve otobüs faciaları nedeniyle yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyulduğunu paylaştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'daki yangınlar sonucu oluşan can kayıpları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Bulgaristan’da 22 Kasım 2021 tarihinde Varna şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve 23 Kasım 2021 tarihinde Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya Hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.'

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