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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek açıklaması: Türkiye, güçlü şekilde desteklemeye kararlıdır

#Bosna-Hersek#Dışişleri Bakanlığı#Tanju Bilgiç
Dışişleri Bakanlığından Bosna-Hersek açıklaması: Türkiye, güçlü şekilde desteklemeye kararlıdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemeye kararlıdır” dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Bosna-Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisinin aldığı kararlar hakkındaki soruya, “Türkiye, Balkanlar'da ve özellikle Bosna-Hersek'te barışın sürdürülmesi ve refahın artırılmasına yönelik çabalarda her zaman en ön saflarda yer almıştır. Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 10 Aralık 2021 tarihindeki özel oturumunda alınan kararlarla ilgili endişeleri Bosna-Hersek’in tüm dostları gibi biz de paylaşıyoruz. Entite Meclisinde alınan söz konusu kararların, anayasal ve hukuki çerçeve ve dolayısıyla Bosna-Hersek vatandaşlarının fazlasıyla hak ettikleri barışçı ve müreffeh gelecek için zararlı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu durum aynı zamanda Balkanların ve Avrupa’nın tümünün barış ve istikrarı için de bir sınama teşkil etmektedir” cevabını verdi.

Sözcü Bilgiç cevabının devamında, “Bosna-Hersek’in gerçek gündemi olan ekonomik kalkınma yoluna bir an evvel dönmesi için uluslararası toplumla birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu anlayışla, barışa ve refaha zarar verme sorumluluğunu taşıyacak olanları, tek taraflı eylemler yerine, anayasal ve hukuki çerçeveye riayet etmeye ve diyaloğa başvurmaya çağırıyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

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#Bosna-Hersek#Dışişleri Bakanlığı#Tanju Bilgiç

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