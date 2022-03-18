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Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya’daki Müslüman mezarlığının tahrip edilmesine kınama

#Dışişleri Bakanlığı#Batı Trakya#Müslüman Mezarlığı
Dışişleri Bakanlığından Batı Trakya’daki Müslüman mezarlığının tahrip edilmesine kınama

Dışişleri Bakanlığı Batı Trakya’da bulunan azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının tahrip edilmesinin ardından bir kınama mesajı yayınladı.

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Dışileri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Batı Trakya İskeçe Horozlu (Petinos) köyünde bulunan Azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının, üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle, 16 Mart 2022 tarihinde tahrip edilmesini kınıyoruz.

Bulustra (Avdira) Belediye Başkanı’nın talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Girişimlerimize olumlu karşılık veren Yunan makamlarından, gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamalarını ve mezarlığı eski hâline getirmelerini bekliyoruz."

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#Dışişleri Bakanlığı#Batı Trakya#Müslüman Mezarlığı

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