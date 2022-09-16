Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'ya çağrı: Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in tehdit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Tüm tehditlere ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz.' denildi.