×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Ateşkes#Lübnan
Dışişleri Bakanlığından ateşkes açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 10:57

Dışişleri Bakanlığı Lübnan'da sağlanan ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, "Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz.

İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır.

Türkiye, Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır.

Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Ateşkes#Lübnan

BAKMADAN GEÇME!