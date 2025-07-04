Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Altunköprü' açıklaması: Hayal kırıklığı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük ilindeki Altunköprü Belediyesi'ne Türkmen olmayan bir müdür atanmasının "hayal kırıklığı" yarattığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kerkük'teki gelişmelere ilişkin X hesabından paylaşımda "Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük'ün Altunköprü Belediyesi'ne, Türkmen olmayan bir müdür atanması haklı olarak Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaratmıştır." ifadelerini kullandı.

Keçeli, bu duruma ilişkin "Sahip olduğu etnik ve dini çeşitlilikle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük’ün huzur ve istikrarı, esasen tüm Irak’ın huzur ve istikrarı açısından kilit önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen soydaşların Irak siyaseti ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmelerinin Türkiye'nin "temel beklentisi" olduğunu vurgulayan Keçeli, "Bu husus bilhassa Kerkük’te, Vilayet Meclisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında yapılacak atama ve görevlendirmeler bağlamında önem taşımaktadır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Irak’ın Kerkük kentine bağlı, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Altunköprü nahiyesinde, belediye başkanlığındaki değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi, yöre halkının tepkisine neden oldu.

Altunköprü'deki yüzlerce Türkmen "yerel yönetimden dışlandıkları" gerekçesiyle 30 Haziran’da gösteri başlattı.

Göstericiler, çadır kurarak başlattıkları protestolardaki taleplerine Kerkük yerel yönetiminden yanıt alamayınca bugün Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapattı.

Bu gelişmeler üzerine Kerkük yerel yönetimi, nahiyedeki tüm kurum ve kuruluşlardaki görev dağılımını gözden geçirmek için komisyon oluşturma kararı aldı.