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Haber Giriş: 01.09.2020 - 20:53 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: "Sudan’daki gelişmeler memnuniyet verici"

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Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: "Sudan’daki gelişmeler memnuniyet verici"
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında Güney Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Juba’da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan son gelişmelere dair yaptığı yazılı açıklamada, "Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında Güney Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde dün (31 Ağustos) Juba’da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.

Sudan’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde önemli bir adım teşkil eden söz konusu anlaşmanın ülkede iç barış ve huzur ortamının ihdasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Sudan’da istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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