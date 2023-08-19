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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki

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#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi#Abd#Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığından ABDye sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 16:04

ABD Dışişleri Bakanlığı dün yazılı bir açıklama yaparak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kararına yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi ve "ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran sözkonusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD’nin, 2020 Eylül ayında GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa sözkonusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

ABD’nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, bu ülkenin Kıbrıs Adası’nda uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz.

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ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran sözkonusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz.

Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir."

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#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi#Abd#Dışişleri Bakanlığı

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