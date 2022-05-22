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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

#ABD#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye
Dışişleri Bakanlığından ABDde yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

ABD Büyükelçiliği'nin dün yapılan CHP mitingi öncesi yaptığı uyarı tartışmaları beraberinde getirmişti. Büyükelçiliğin açıklamasına yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü "Amerika'da Yaşayan Türk Vatandaşlarımıza Uyarı" açıklamasıyla ABD büyükelçiliğine cevap verdi.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı yaptı.

Bakanlığın internet sayfasında 'ABD’de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru' başlığı ile yayınlayan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

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Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kalabalıklardan kaçınmaları,

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri.'

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

ABD’nin Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayınlanan uyarı metninde şu ifadeler yar almıştı:

'21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının.'

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