Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna tepki: Temelsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz.

Ülkemiz, terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesi ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele etmektedir.

"TEMELSİZ İDDİALARIN RAPORA YANSITILMIŞ OLMASINI ESEFLE KARŞILIYORUZ"

Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz.

Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü terörle mücadele operasyonları, meşru müdafaa hakkı temelinde ve sivil halk ile altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirilmektedir. Söz konusu operasyonların bu haklı ve meşru çerçevenin dışında yansıtılması da son derece yanlıştır.

Ayrıca, milyonlarca sığınmacıya yıllardır kucak açan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, insan onurunu esas alan kapsamlı ve sürdürülebilir küresel göç yönetimi politikasıyla örnek bir ülke konumundadır."