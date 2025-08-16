×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna tepki: Temelsiz iddiaları reddediyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#ABD Dışişleri Bakanlığı#2024 İnsan Hakları Raporu
Dışişleri Bakanlığından ABD Dışişleri Bakanlığının raporuna tepki: Temelsiz iddiaları reddediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 13:19

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz. FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz" denildi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz.

Ülkemiz, terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesi ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele etmektedir.

"TEMELSİZ İDDİALARIN RAPORA YANSITILMIŞ OLMASINI ESEFLE KARŞILIYORUZ"

Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz.

Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü terörle mücadele operasyonları, meşru müdafaa hakkı temelinde ve sivil halk ile altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirilmektedir. Söz konusu operasyonların bu haklı ve meşru çerçevenin dışında yansıtılması da son derece yanlıştır.

Haberin Devamı

Ayrıca, milyonlarca sığınmacıya yıllardır kucak açan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, insan onurunu esas alan kapsamlı ve sürdürülebilir küresel göç yönetimi politikasıyla örnek bir ülke konumundadır."

Gözden KaçmasınAlaskadaki Trump ve Putin görüşmesinde dikkat çeken detaylarAlaska'daki Trump ve Putin görüşmesinde dikkat çeken detaylarHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTrump, Putin ve Zelenski arasında görüşme ayarlayacakTrump, Putin ve Zelenski arasında 'görüşme ayarlayacak'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#ABD Dışişleri Bakanlığı#2024 İnsan Hakları Raporu

BAKMADAN GEÇME!