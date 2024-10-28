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Dışişleri Bakanlığı'ndan 29 Ekim paylaşımı

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#Dışişleri#Cumhuriyet#Bayram
Dışişleri Bakanlığından 29 Ekim paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 18:13

Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayan paylaşım yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923'teki sözlerine atıfta bulunarak Cumhuriyet Bayramı paylaşımı yaptı.

“Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!” ifadesinin yer aldığı Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü gururla kutluyoruz.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

 

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#Dışişleri#Cumhuriyet#Bayram

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