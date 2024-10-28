Dışişleri Bakanlığı'ndan 29 Ekim paylaşımı

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Dışişleri Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923'teki sözlerine atıfta bulunarak Cumhuriyet Bayramı paylaşımı yaptı.

“Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!” ifadesinin yer aldığı Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü gururla kutluyoruz.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."