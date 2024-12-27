Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, göreve gelmesinden bu yana dördüncü kez İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.



Dışişleri Bakanlığı'nın İsrailli bakana tepkisi sert oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada “İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Ürdün de provokatif eyleme tepki göstermişti.

MESCİD-İ AKSA'YA İLİŞKİN STATÜKO

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-iAksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.