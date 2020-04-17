Dışişleri Bakanlığı: Yurt dışında 20 Türk daha salgından hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Corona Virüs salgını nedeniyle bugüne kadar 70 ülkeden 25 bini aşkın vatandaşın yurt dışından Türkiye'ye getirildiği belirtildi. 16 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 12 bin 814 vatandaşın salgın nedeniyle yurtlarda kaldığı ve gözlem süresi sona eren 23 bin 746 vatandaşın da yurtlardan tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket geçildiği ve 15-16 Nisan 2020 tarihlerinde 117 kişinin yurda döndüğü vurgulanarak, "15 Nisan 2020 tarihinde 16, 16 Nisan 2020 tarihinde 4 olmak üzere toplam 20 vatandaşımız yurt dışında vefat etmiştir. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından 16 Nisan saat 16.00 itibarıyla toplam 55 bin 927 çağrıya yanıt verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca dünyada salgınla ilgili yaşanan gelişmeler ve ülkelerde görülen ölüm ve vaka sayılarına yer verildi.