Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna Zirvesi açıklaması: Görüşmelerin yeri ve saati belli oldu

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Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yarın İstanbul'da bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler saat 13.00'te başlayacak. Bakanlık kaynakları, heyetlerin Çırağan Sarayı'nda görüşeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, pazartesi günü yapılacak müzakerelere heyet göndereceklerini kaydetmişti. Zelenski, heyete Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un başkanlık edeceğini belirtmişti.

Zelenski görüşmelerde "tam ve koşulsuz ateşkes" sağlanması ve tutuklular ile kaçırılan çocukların iadesi gibi konuların ele alınacağını kaydederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Heyetin gündemi; birincisi tam ve koşulsuz ateşkes, ikincisi tutukluların serbest bırakılması, üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesidir. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Sadece liderler temel sorunları çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek."

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RUS HEYETİ İSTANBUL YOLUNDA

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, Rus heyetinin yarın yapılması planlanan görüşmelere katılmak için yola çıktığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, geçtiğimiz hafta müzakerelerin İstanbul'da devam etmesini önermiş ve Rusya'nın müzakere heyetini Türkiye'ye gönderme kararı aldığını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rus heyetinin İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna tarafına bir muhtıra sunacağını ifade etmişti. Lavrov, muhtıranın içeriğine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ

16 Mayıs Perşembe günü Türkiye'ye gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri, Dolmabahçe'de görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığındaki müzakerelere Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yer aldığı ABD heyeti de gözlemci statüsünde katılmıştı. Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio, toplantı öncesinde iki ülkenin heyetleriyle bir araya gelmişti.

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Görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna, "bin kişiye karşılık bin kişinin takas edilmesi" konusunda anlaşmaya varmış ve savaşın başından bu yana en büyük esir takasını gerçekleştirmişti. 25 Mayıs'ta tamamlanan esir takası sonucu toplamda 2 bin asker evlerine dönmüştü.

16 Mayıs'ta düzenlenen Rusya-Ukrayna Zirvesi'nde taraflar Dolmabahçe'de bir araya gelmişti