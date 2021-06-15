MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten MED-7 ortak bildirisine cevap
GeriDünya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten MED-7 ortak bildirisine cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 15.06.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten MED-7 ortak bildirisine cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten MED-7 ortak bildirisine cevap

İşte Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, MED-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiriye cevap verdi. 

İşte Tanju Bilgiç'in açıklamaları:

Akdeniz’e kıyısı olan 7 AB üyesinin Dışişleri Bakanlarının Atina’da 11 Haziran günü yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur.

Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir.

Evvelce de belirttiğimiz üzere, Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir işbirliği ortamı yaratılamaz.

Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi