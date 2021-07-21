Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Borrell’in Maraş açıklaması yok hükmünde

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklamasına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. Borrell’in açıklamasının “AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtı” olduğunu kaydederek “yok hükmünde olduğunu” belirten Bilgiç, özetle “Veto hakkını kötüye kullanan GKRY ve Yunanistan’ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmeyen AB’nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir” dedi.

Borrell, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü etkinlikleri kapsamında kapalı Maraş kentinin bir kısmının askeri statüden çıkarılacağını duyurmasının ardından, kararı “kabul edilemez ve tek taraflı” olarak nitelemiş, konunun Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi’nin bugünkü Kıbrıs konulu gizli oturumda değerlendireceklerini belirtmişti.

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