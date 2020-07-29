Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Lübnanlı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddialarına tepki

Aksoy, Lübnanlı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddiaları hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "Lübnanlı bazı siyasetçiler tarafından gündeme getirilen, ülkemizin 'Lübnan'ın kuzeyinde gerçekleştirilen protesto gösterilerine destek verdiği ve Lübnan'ın bu bölgesinde nüfuz alanını geliştirme amacı güttüğü' şeklindeki iddialar, izandan yoksundur. Art niyetli bu açıklamaların ciddiye alınması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lübnan'ın birlik ve bütünlüğü ile huzur ve istikrarına büyük önem verdiğine işaret eden Aksoy, "Söz konusu iddialarda bulunanlar, esasen kimlerin Lübnan’ı arka bahçesi olarak gördüğünü ve bu ülkenin içişlerine müdahale ettiğini gayet iyi bilecek konumdadırlar." değerlendirmesinde bulundu.