Dışişleri kaynakları: İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekilinin bugün yurda dönmesi öngörülüyor

İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’ndan sonra ablukayı kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi’ne doğru seyreden Özgürlük Filosu Koalisyonu teknelerine saldırmıştı. İsrail askerleri, Gazze’ye 120 mil uzaklıkta yasa dışı müdahalede bulunurken 3 Türk milletvekilinin de bulunduğu 145 aktivist alıkonulmuştu.

"ÖZEL BİR UÇAK SEFERİ DÜZENLENMESİ DAHİL, TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in el koyduğu filolara ait teknelerde bulunan milletvekillerine ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir.



Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır.



Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir.



Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır."

İSRAİL'E KARŞI ORTAK TEPKİ

İsrail'in filo baskını Meclis Genel Kurulu’nda olağanüstü gündemli özel oturumda değerlendirildi. Tüm partilerin katılımıyla yayımlanan ortak bildiride İsrail devleti kınanırken hukuk dışı eylemlerine bir an önce son vermesi konusunda uyarıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gemide 21 Türk vatandaşının olduğunu, en kısa zamanda Türkiye’ye getirilmeleri her türlü girişimde bulunduklarını söyledi ve şöyle konuştu:

‘AKLINI BAŞINA ALSIN’

“Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye’ye ulaştırılmalıdır. İsrail’in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz. TBMM’de milletvekili olan, zaten uluslararası sularda oldukları için koruma altında olan kardeşlerimizin alıkonulması asla kabul edilemez, Türkiye bunu tolere etmez. Vicdan gemisine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz, bunun ötesinde İsrail’in en kısa zamanda bu hukuksuz eylemine son vermesini kendilerine uyarıyoruz. Siyonist rejimin Gazze topraklarında başlattığı saldırılarını artık soykırım tabiriyle bile tanımlamanın çok üstüne çıkmış olan insanlık suçlarının ikinci yılı geride kalmış oldu. 70 bini aşkın insanın şehit olduğu, 150 bini aşkın insanın gazi olduğu, 2 milyon insanın tamamının evlerinden uzaklaştırıldığı, tam manasıyla bir ablukanın sürdüğü ve belki de şimdiye kadar yaşanmış soykırımlar içerisinde en acılarından birisi açlığın dahi silah olarak kullanıldığı bir süreci yaşıyoruz. Nehirden denize kadar özgür bir Filistin mutlaka kurulacak ve Filistin halkı istediği özgürlüğü elde edecektir.” Kurtulmuş, İsrail’e sert tepki göstererek, “TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz” ifadelerini kullandı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’TEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkese ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Guterres, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Anlaşmaya yönelik diplomatik çabaları nedeniyle ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili herkesi anlaşmanın şartlarına uymaya çağıran Guterres, tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğini belirtti. Guterres, acıların sora ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum" açıklamasında bulundu.