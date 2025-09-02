Dışişleri Bakanlığı: Minsk Grubu'nun dağıtılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Minsk Grubu’nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi karar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden birini teşkil etmiştir."

AGİT MİNSK GRUBU

AGİT Minsk Grubu, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesiyle başlayan krize barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla 1992'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatınca kurulmuştu.

6 Aralık 1994'ten bu yana Minsk Grubunun eş başkanlıklarını ABD, Fransa ve Rusya yürütüyordu.

Minsk üçlüsü ülkelerinde bulunan Ermeni diasporası da grubun sürece yaklaşımındaki kritik unsurlardan tarafsızlık ilkesine zarar veriyordu.

Söz konusu lobiler, Ermenistan meselesini Rusya, ABD ve Fransa gibi ülkelerde iç siyaset konusu yapmak için gayret gösterirken, bu nedenle Minsk Grubu da Dağlık Karabağ çatışmalarında ağırlıklı olarak Erivan yönetimi yanında saf tutuyordu.

Örneğin Rusya, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgal edilmesi için Ermenistan’a özellikle askeri teçhizat desteği vermiş, Rus ordusuna ait birlikler Hocalı katliamında doğrudan yer almıştı.