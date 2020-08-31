Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu gelişmenin, Kırım'ın 2014'te yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan "sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneği" olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rus güvenlik güçleri, bu sabah bir grup Kırım Tatarının evine baskın düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına almıştı.