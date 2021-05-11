DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: Ä°srail, olaylarÄ±n bu raddeye ulaÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸ sorumlusudur

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srailâ€™in Gazze Åžeridinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±daÂ insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§an hava saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle telin edilerek, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar dilendi.

AÃ§Ä±klamada, "Mukaddes Ramazan ayÄ±nda DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da Filistin halkÄ±nÄ± topraklarÄ±ndan sÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere mÃ¼dahalede bulunan Ä°srail, Filistin topraklarÄ±nda olaylarÄ±n bu raddeye ulaÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸ sorumlusudur. Ä°srail'in sÃ¶z konusu saldÄ±rgan ve tahrikkar politikalarÄ±nÄ±n OrtadoÄŸuâ€™da ÅŸiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaÅŸÄ±nÄ±n hakim kÄ±lÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§abalara katkÄ± saÄŸlamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r" denildi.



'DERHAL SON VERMESÄ° SAÄžLANMALI'

Bu tÃ¼r askeri yÃ¶ntemlere derhalÂ son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±larak, ÅŸunlar kaydedildi:



"Ä°srail yÃ¶netiminin, ayrÄ±msÄ±z ve orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmak suretiyle Filistin halkÄ±nÄ±n meÅŸru hak ve taleplerini bastÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± artÄ±k idrak etmesi ve bÃ¶lgede husumet ve gerilimi daha da artÄ±rmaktan baÅŸka bir amaca hizmet etmeyen bu tÃ¼r askeri yÃ¶ntemlere derhal son vermesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z, bÃ¶lgede gerilimin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine ve Ä°srail'in saldÄ±rgan tutumuna son vermesinin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) ve diÄŸer uluslararasÄ± platformlarda atÄ±labilecek adÄ±mlara iliÅŸkin olarak Ä°Ä°T Genel Sekreterinin yanÄ± sÄ±ra, bÃ¶lge Ã¼lkeleri ve Ã§eÅŸitli Avrupa Ã¼lkelerindeki mevkidaÅŸlarÄ±yla telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gerÃ§ekleÅŸtirmektedir."

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