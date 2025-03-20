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Dışişleri Bakanlığı, Irak ordusuna yönelik terör saldırısını kınadı

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#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Terör
Dışişleri Bakanlığı, Irak ordusuna yönelik terör saldırısını kınadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 16:34

Dışişleri Bakanlığı, PKK iltisaklı terör örgütü unsurlarının, Sincar'da Irak ordusuna yaptığı saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "yaralanan Irak askerlerine acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK terör örgütü iltisaklı YBŞ’nin 18 Mart günü Sincar’da Irak ordusu mensuplarına yönelik düzenlediği saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü iltisaklı YBŞ’nin 18 Mart günü Sincar’da Irak ordusu mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyor, yaralanan Irak askerlerine acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırının PKK terör örgütünün ve uzantılarının Irak’ın ulusal güvenliği için oluşturduğu tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Keçeli, "PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi, Irak’la işbirliği içinde sürdürmeye kararlıyız." mesajını paylaştı.

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#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Terör

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