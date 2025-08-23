Dışişleri Bakanlığı: İnsani felaketin boyutları bir kez daha ortada

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'ye yönelik açıklamalarını ve Gazze’de yaşanan kıtlık durumuna ilişkin BM destekli raporu değerlendirdi.

Bakanlık, Gazze’de yaşanan kıtlık durumuna ilişkin BM destekli raporun ve BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarının "Gazze'deki insani felaketin boyutlarını ortaya" koyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gazze’de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri’nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur.

İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir.

Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir."