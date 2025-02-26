Dışişleri Bakanlığı Hocalı Katliamı'nı lanetledi

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Dışişleri Bakanlığı, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamı lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz.

Hocalı'da katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hâlâ yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz." denildi.