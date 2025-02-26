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Dışişleri Bakanlığı Hocalı Katliamı'nı lanetledi

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#Dışişleri Bakanlığı#Azerbaycan#Ermenistan
Dışişleri Bakanlığı Hocalı Katliamını lanetledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 11:31

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da meydana gelene Hocalı Katliamı'nı lanetledi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Hocalı'da katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hâlâ yüreğimizdedir." ifadesi yer aldı.

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Dışişleri Bakanlığı, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamı lanetledi. 

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz.
Hocalı'da katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hâlâ yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz." denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Azerbaycan#Ermenistan

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