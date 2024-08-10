×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşülüyor

Güncelleme Tarihi:

#Hırvatistan#Muhammet Çolak#Dışişleri
Dışişleri Bakanlığı: Hırvatistanda kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşülüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 17:50

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına dair gelen bilgiler üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırvatistan#Muhammet Çolak#Dışişleri

BAKMADAN GEÇME!