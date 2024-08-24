Dışişleri Bakanlığı: 'Hiçbir vatandaşımız zarar görmedi'

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Dışişleri Bakanlığı, Almanyanın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki festivalde yaşanan bıçaklı saldırgan dehşetine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, en az 3 kişinin öldüğü bilgisinin paylaşıldığı saldırıda, hiçbir vatandaşımızın zarar görmediğini belirtti.

Yaşanan saldırının ardından gelişmelerin Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından takip edildiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki paylaşımına Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun irtibat numarasını da ekledi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

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Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir.



Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir. @TC_DusseldorfBK

Başkonsolosluğumuza ulaşmak için:

+49 1511 9605102 — T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek (@disisleridestek) August 24, 2024

ALMANYA’DA BIÇAKLI SALDIRI: EN AZ 3 ÖLÜ

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.37’de çok sayıda tanığın telefonla polis merkezini arayarak bir kişinin insanlara bıçakla saldırdığı ihbarında bulunduğunu söyledi.

Saldırıda 3 kişinin öldüğü bilgisini paylaşan Kresta, en az 4 kişinin de ağır yaralandığını, ancak bu sayının değişebileceğini belirtti.

Kresta, saldırganın arandığını, saldırgana ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını, çoğu şok içinde olan tanıkların dinlenerek saldırgan hakkında bilgi alınacağını kaydetti.