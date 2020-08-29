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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı: Haddinize değil

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Dışişleri Bakanlığı: Haddinize değil
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AB Dışişleri Bakanlarının, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini durdurmaya davet etmesine Ankara sert tepki gösterdi.

Ankara’nın tepkisini dile getiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini durdurma talebini “hadsizlik” olarak tanımladı. Türkiye’nin her zaman diyaloga vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DAYANIŞMA BAHANESİ İLE

“AB’nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir. Adalet Divanı’nın da teyit ettiği üzere, AB’nin bu konuda bir yetkisi yoktur. AB ve AB üyesi ülkeleri, birlik dayanışması bahanesiyle, Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı maksimalist taleplerine destek olmamaya davet ediyoruz.”

KARARLILIĞIMIZ ARTAR

“AB’nin yaptırım diline başvurması sorunların çözümüne yardımcı olmadığı gibi, ülkemizin kararlılığını daha da arttırmaktadır. Türkiye, karşısında kurulan tüm hukuksuz ittifaklara rağmen, kendisinin ve Kıbrıs Türkleri’nin çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir.”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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