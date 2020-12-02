Dışişleri Bakanlığı: Genel Sekreter Hissein Brahim Taha’ya görevinde başarılar diliyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Sayın Bakanımızın katılımlarıyla 27-28 Kasım 2020 tarihlerinde Niamey’de düzenlenen İİT 47. DBK Toplantısı’nda kabul edilen kararlar İslam Dünyasını ilgilendiren ortak meseleler karşısında İİT üyesi ülkeler arasında birliğin tescili bakımından önem taşımaktadır. DBK kapsamında Çad eski Dışişleri Bakanı Hissein Brahim Taha’nın Afrika Grubu’nun ortak adayı olarak oydaşmayla İİT Genel Sekreterliği görevine seçilmesini memnuniyetle karşılıyor, bu vesileyle kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Ülkemiz en başından bu yana Teşkilatın uluslararası niteliğinin muhafaza edilmesi ve güçlendirilmesi bakımından yeni İİT Genel Sekreterinin İİT Şartı ve yerleşik usuller uyarınca Afrika Grubundan seçilmesine ve Afrika’nın ortak aday çıkarmasına önem ve öncelik vermiş, bu husus Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızca çeşitli vesilelerle vurgulanmıştır. Mevcut Genel Sekreter Yusuf El-Useymin’e hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. 2021 Kasım ayında görevi devralacak seçilmiş Genel Sekreter Hissein Brahim Taha’ya görevinde başarılar diliyoruz. Taha’ya görevi süresince, başta İİT’nin daha etkin olması ve kurumsallaşmasına yönelik olarak ülkemizin girişimiyle başlatılan reform çalışmalarının ilerletilmesi olmak üzere Teşkilatın misyonunun hakkıyla yerine getirilmesine yönündeki çalışmalarında gereken desteği vereceğimizi ifade etmek istiyoruz" ifadeleri kaydedildi.