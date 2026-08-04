Dışişleri Bakanlığı: Gemilere saldırıyı takipteyiz

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Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Türk sahipli sivil gemilere yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaşar" ve "Nadezhda" isimli Türk sahipli sivil gemilerin, dün akşam Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırıda, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bazı personelin yaralandığı bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “‘Yaşar' ve 'Nadezhda' isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün akşam Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

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TÜRK SAHİPLİ RO-RO GEMİSİ DRON SALDIRISINA UĞRADI

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde olan "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğradığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, geminin 3 Ağustos 2026 tarihinde Novorossiysk Limanı'na yaklaşık 20 deniz mili mesafede saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

GEMİNİN YAŞAM ALANI VE BAŞ KISMI HASAR GÖRDÜ

İlk incelemelere göre saldırı sonrası geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar oluştuğu, gemide çıkan yangının ise devam ettiği aktarıldı.

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MRCC Novo ile yapılan görüşmelerin ardından, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından güvenli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği ifade edildi.

İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SALDIRI RİSKİ NEDENİYLE AKSADI

Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki yangının sürdüğünü ve bölgede devam eden dron saldırısı riski nedeniyle kurtarma operasyonunun gerçekleştirilemediğini bildirdi.

Bakanlık, olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek tüm denizcilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada, yaralı personelin en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak ailelerine dönmelerinin temenni edildiği kaydedildi.