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Dünya
Haber Giriş: 25.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörü şehitlerini unutmayacağız’

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Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörü şehitlerini unutmayacağız’

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlarını anarak, “Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!” mesajını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit edilen 31 Türk diplomatın isimlerine yer verildi. Paylaşımda, “Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz” ifadelerine de yer verildi.

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