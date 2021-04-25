Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörü şehitlerini unutmayacağız’

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit edilen 31 Türk diplomatın isimlerine yer verildi. Paylaşımda, “Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz” ifadelerine de yer verildi.

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