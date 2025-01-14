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Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye'den Türkiye'ye ilk resmi ziyaret yarın

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#Suriye#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyeden Türkiyeye ilk resmi ziyaret yarın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 19:57

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin beraberindeki üst düzey heyetle yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Şeybani de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı, X'ten şu açıklamayı yaptı:

"Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzeyli heyetle 15 Ocak 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MIT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir."

ŞEYBANİ'DEN AÇIKLAMA

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı. Şeybani, ziyaretini sosyal medya platformu X'ten duyurdu.

Paylaşımında Şeybani, "Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

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#Suriye#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye

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