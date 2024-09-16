×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Almanya#Yangın
Dışişleri Bakanlığı: Almanyadaki yangında 2 Türk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 16:16

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de çıkan yangında 2 Türk vatandaşının ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Haberin Devamı

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı. 

"Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır" diyen Dışişleri Bakanlığı, "Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" sözlerini açıklamasına ekledi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Alman polisi, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem işyeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Almanya#Yangın

BAKMADAN GEÇME!