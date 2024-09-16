Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti

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Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.



Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

"Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır" diyen Dışişleri Bakanlığı, "Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" sözlerini açıklamasına ekledi.

Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.



Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır.



Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. — T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek (@disisleridestek) September 16, 2024

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Alman polisi, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem işyeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi.