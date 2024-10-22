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Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Büyükelçilikte uyuşturucu krizi

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#Minsk#Uyuşturucu#Personel
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Büyükelçilikte uyuşturucu krizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 14:17

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde görevli bir yetkilinin Şubat 2023'te kaçırılırken kaçırıldığını ve bu durumun daha sonra görevine son verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, olayda kullanılan aracın büyükelçiliğe ait olmadığı, söz konusu aracın kişinin şahsi aracı olduğu ve haberlere konu olan diğer iki kişinin Dışişleri Bakanlığı ile herhangi bir ilişkinin mevcut olduğu belirtildi.

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Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinde görevli sözleşmeli personelin Şubat 2023'te Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalandığı ve işine derhal son verildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye uyuşturucu kaçıran Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği personelinin yakalanmasının ardından Şubat 2023'te görevine son verildiği ifade edildi.

Personelin, olayda kullandığı aracın Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğine ait olduğu bilgisinin doğru olmadığı, otomobilin olaya karışan kişinin şahsi aracı olduğu belirtildi.

Haberlerde bahsi geçen diğer iki kişinin ise Dışişleri Bakanlığı ile ilişkisi bulunmadığı kaydedildi.

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#Minsk#Uyuşturucu#Personel

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