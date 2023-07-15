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Dışişleri bakanlarının geleneksel Endonezya gömleklerine büründü, ortaya renkli görüntüler çıktı!

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#ASEAN Toplantısı#Endonezya#Gömlek
Dışişleri bakanlarının geleneksel Endonezya gömleklerine büründü, ortaya renkli görüntüler çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 14:10

Endonezya'da gerçekleştirilen ASEAN toplantılarına katılan dışişleri bakanları, geleneksel Endonezya kumaşı Wastra’dan yapılan çeşitli renklerdeki gömlekler giyince ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

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Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan ülkelerin dışişleri bakanlarının giydiği çeşitli renklerdeki ve desenlerdeki geleneksel Endonezya gömlekleri, toplantının dikkat çeken unsurlarından oldu.

Dışişleri bakanlarının geleneksel Endonezya gömleklerine büründü, ortaya renkli görüntüler çıktı

Rusya Dişişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Endonezya’nın wastra adı verilen geleneksel kumaşından yapılan renkli ve desenli gömleklerini giyen bakanlar arasında yer aldı.
Dışişleri bakanlarının geleneksel Endonezya gömleklerine büründü, ortaya renkli görüntüler çıktı


‘Wastra’ terimi, geleneksel Endonezya kumaşları için kullanılır ve dünya çapında tanınan dört ana wastra deseni bulunuyor. ‘Batik’, muma dayanıklı boyama tekniği kullanılarak yapılan kumaştır.
Dışişleri bakanlarının geleneksel Endonezya gömleklerine büründü, ortaya renkli görüntüler çıktı

Diğer üç tür wastra ise tamamlayıcı atkı tekniği kullanılarak yapılan dokuma kumaş ‘songket’, ipliklerin dokumadan önce bağlanması ve boyanmasıyla yapılan dokuma kumaş ‘ikat’ ve geleneksel el dokuma tezgahı kullanılarak yapılan dokuma kumaş ‘tenun’ olarak bilinmektedir.
Dışişleri bakanlarının geleneksel Endonezya gömleklerine büründü, ortaya renkli görüntüler çıktı


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#ASEAN Toplantısı#Endonezya#Gömlek

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