Dışişleri bakanlarının geleneksel Endonezya gömleklerine büründü, ortaya renkli görüntüler çıktı!

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Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan ülkelerin dışişleri bakanlarının giydiği çeşitli renklerdeki ve desenlerdeki geleneksel Endonezya gömlekleri, toplantının dikkat çeken unsurlarından oldu.



Rusya Dişişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Endonezya’nın wastra adı verilen geleneksel kumaşından yapılan renkli ve desenli gömleklerini giyen bakanlar arasında yer aldı.‘Wastra’ terimi, geleneksel Endonezya kumaşları için kullanılır ve dünya çapında tanınan dört ana wastra deseni bulunuyor. ‘Batik’, muma dayanıklı boyama tekniği kullanılarak yapılan kumaştır.Diğer üç tür wastra ise tamamlayıcı atkı tekniği kullanılarak yapılan dokuma kumaş ‘songket’, ipliklerin dokumadan önce bağlanması ve boyanmasıyla yapılan dokuma kumaş ‘ikat’ ve geleneksel el dokuma tezgahı kullanılarak yapılan dokuma kumaş ‘tenun’ olarak bilinmektedir.