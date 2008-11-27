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Dışişleri Bakanı'ndan Başbakan'a 'çekil' çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı ve Kadima partisi lideri Tzipi Livni, Başsavcı Menahem Mazuz'un Başbakan Ehud Olmert hakkındaki bir soruşturma dosyasından dava açılmasının mümkün olabileceği yolundaki açıklamalarından sonra, Olmert'e görevinden çekilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Adalet Bakanlığı, dün, Başsavcı Menahem Mazuz'un Olmert hakkında, mükerrer faturalandırma suçlamalarıyla ilgili ceza davası açılabileceğini düşündüğünü açıklamıştı.

Kadima lideri Livni, partisinin Petah Tikva'daki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Olmert'in derhal başbakanlık görevini bırakması gerektiğini belirterek, Olmert'e, eski Cumhurbaşkanı Moşe Katsav soruşturması sırasındaki söylediklerini hatırlattı.

Livni, Olmert'in, Menahem Mazuz'un Katsav hakkında cinsel taciz iddialarıyla ilgili sorgulamalar sırasında, Cumhurbaşkanını istifaya çağıran sözlerini anımsatarak, Olmert'in sadece kendi sözlerinin gereğini yapmasını istedi.

İsrail Başbakanı'nın da İsrail'deki herhangi birisi gibi, suçluluğu ispat edilene kadar masum olduğunu ifade eden Livni, ancak Olmert'in bu konuda mücadelesin, Başbakanlık görevinde kalarak değil evinden yürütmesi gerektiğini kaydetti ve "İsrail, suçlanan bir Başbakana müsamaha gösteremez. Bunun başka bir seçeneği yok" diye konuştu.

Livni, Olmert'e bir başka başbakan örneğini de hatırlattı ve eski Başbakan İzak Rabin'in, kendisi ve karısının yurt dışında bir bankadaki hesaplarının ortaya çıkmasından sonra istifa edip, genel seçimler öncesi çekildiğini söyledi.

Toplantıya Kadimalı tüm bakanların katılmadığı belirtilirken, bazılarının Livni'yi, İsrail vatandaşları Mumbai'de rehin bulunurken, hala siyasetle uğraşması nedeniyle eleştirdikleri de ifade ediliyor.

Olmert'in sözcülerinden Amir Dan ise Livni'nin açıklamaları sonrası İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, Başbakanın görevinden çekilmeyi düşünmediğini yineledi ve "Görevinden ayrıl diyenler, bunu siyasi amaçları için yapıyor. Ama şu anda Olmert, siyasi çıkar gözetmeksizin sadece ülkenin idaresini yürüten tek kişi" dedi.

Olmert, Başbakanlık görevinden, hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçen 22 Eylülde istifa etmiş, ancak Kadima'nın lideri Tzipi Livni, Cumhurbaşkanınca verilen yeni kabine kurma çalışmalarında başarılı olamayınca, ülkede 10 Şubat 2009'da erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

Olmert, yasalara göre seçim sonrası yeni kabine kurulana kadar görevini yürütecek.
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