Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malezyalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Afganistan'ın ekonomik durumu, Kabil Havalimanı ve Kanal İstanbul'la ilgili önemli bilgiler veren Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Malezya'nın Kanal İstanbul'a ilgi duymasından çok memnun olduk. Bu büyük bir vizyon. Bizde bir muhalefet var Kanal İstanbul'a ilgi duyan ülkelere tehditler savuruyor. Biz kardeş Malezya firmalarının bu projede yer almasından memnun oluruz.



AFGANİSTAN HALKI ÇOK ZOR DURUMDA

Afganistan konusunda, dünkü toplantı çok doğru zamanlıydı. Afganistan halkı çok zor şartlar altında yaşıyor. İslam dünyası olarak buna göz yumarsak çok büyük hata yaparız. Biz Türkiye olarak yardımlarımızı yapıyoruz ama İslam dünyası olarak birlikte de bir şeyler yapmamız gerek. Sadece gıda yardımı değil, hastanelerin ve okulların açık olması gerek.



KABİL HAVALİMANI İÇİN TÜRKİYE VE KATAR'DAN ORTAK TEKLİF

Kabil Havalimanı konusunda uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor. Bir Türk şirketi ile bir Katar şirketi Afganistan'daki 5 havalimanı için bir anlaşma imzaladı. Afganistan yönetimine ortak bir teklifte bulunacağız. Şartlar uygun olursa Katar'la beraber sadece Kabil değil ülkedeki diğer havalimanlarını da işletiriz.

Haberin Devamı

Kabil'i diğer dışişleri bakanları ile ziyaret etme planı hala masada. Bu sayede hem orada bu mesajları doğrudan veririz hem de Afgan halkına dayanışma mesajımızı iletiriz.



5 YILLIK EYLEM PLANI

Diplomaside yoğun trafiğimiz devam ediyor. Dünyanın her yerinde olduğumuzu gururla söylüyoruz. 2 gün önce İstanbul'da çok başarılı bir Afrika zirvesi gerçekleştirdik. 38 ülke bu zirveye katıldı. Çok ciddi bir katılım oldu. 4 tane bakanlar toplantısı gerçekleştirdik. Önümüzde 5 yıllık bir eylem planı var.



ERMENİSTAN'LA UÇUŞLAR KISA SÜRE İÇİNDE BAŞLAYACAK

Bölgemizin istikrarı ve güvenliği için adımlar atıyoruz. Ermenistan'la doğrudan temasların başlaması için karşılıklı temsilcilerimizi atadık. En yakın zamanda bir araya gelecekler. Bazı şirketlerin İstanbul-Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak. Tüm bu kararları alırken can Azerbaycan ile istişarelerimizi sürdürüyoruz.



MALEZYA'YA AŞI MÜJDESİ

Türkovac piyasaya girdiği zaman kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizle bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız. Kardeş Malezya halkının Türkovac’tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız."