Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Seçime müdahale sözü doğru değil, bu ülkeye haksızlıktır!

Haberin Devamı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;



Turizm açısından bu sene ilk 3 aya baktığımızda rekor kırdık. Mayıs ayında bir azalma oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağız' sözleri etkiledi. Yaptırım dediğinizde herhangi bir uçak Türkiye'ye gelemiyor. Gideriz dönemeyiz endişesi ile çok sayıda telefon almışlar.



"BU ÜLKEYE HAKSIZLIK"



Türkiye'de seçimler her zaman şeffaf olmuştur. Seçime müdahale sözü doğru değil. Ülkenin imajı bakımından seçimlerin demokratik olarak geçmesinin faydası var. Şimdiden seçimlere Rusya karışıyor gibi açıklamalar, önceden şaibe varmış gibi bir hava oluşturmak ülkeye haksızlıktır. Biz seçimlere kimsenin karışmasına izin vermeyiz.



Seçimlere karışmak ve herhangi bir tarafın kazanmasını istemek ayrı şeyler. Biz de farklı seçimlerde şu isim kazansa Türkiye için daha iyi olur diyebiliriz ancak seçimlere müdahale etmeyiz, şu isme oy verin demiyoruz.



Seçimlere karışmak ve herhangi bir tarafın kazanmasını istemek ayrı şeyler. Biz de farklı seçimlerde şu isim kazansa Türkiye için daha iyi olur diyebiliriz ancak seçimlere müdahale etmeyiz, şu isme oy verin demiyoruz.

Rusya Ukrayna savaşı nedeni ile, tahıl anlaşması nedeni ile, istikrar nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var. Batı içinde de var. İsim vermem olmaz şimdi.



"6'LI MASADAN ÇIKAN BELGELER BATILI ÜLKELERE GİTTİ"



Rusya bizim kazanmamızı isteyebilir, istemeyebilir de ama seçime karışması doğru olmaz. 6'lı masadan çıkan belgeler Batılı ülkelere gitti. Hemen bazı ülkelerden basın aynı manşetleri atmaya başladı, 'Erdoğan gitmelidir' diye. Bunun da bir merkezden yönlendirildiğini aynı manşetlere baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Buna muhalefet de karşı çıkmalı, bizim seçimlerimize karışmayın demeli.

Haberin Devamı

İktidara geldiğimizde başlayan bir AB süreci vardı. Seçimleri kazanır kazanmaz tüm Avrupa ülkelerine bir tur yapıldı. Bazılarına ben de katıldım. Tarihi almak için adımlar atmak gerekiyordu.5 başlık kaldı. Terörle mücadele kanunu mesela. Demokrasi ve hukuk çerçevesinde terörle mücadelenin devam etmesi gerekiyor. AB bunları müzakere etmeye yanaşmıyor. Son 4-5 yıldır bunlar görüşülmedi.Bugüne kadar bu şekilde yavaş gitti ama hızlı gitseydi de bizim tek dış politikamız AB'ye göre olmamalı. Rusya, Çin... Biz neden Rusya ile kötü olalım? Afrika uyanıyor. Biz Afrika'yı görmezden mi gelelim? Latin Amerika mesela. Çok fazla turist geliyor. Güç merkezi Asya'ya kayıyor. Almanya Fransa Çin ile iyi geçinmiyor mu? Asya'ya açılmıyor mu? Biz bunları yaptığımızda eksen kayması diyorlardı, şimdi kendileri yapıyor.Yeniden Asya inisiyatifimiz 4 yıl önce başladı. Bizim ihracatımızı artırmamız lazım. Türkiye dünyanın her yerinde var olan 360 derece dış politika izleyen bir ülke. Bizi daha önce eleştirenler şimdi savaştaki rolümüz nedeni ile tebrik ediyorlar.Aksayan bir durum yok. Bir yol haritası üzerinde mutabık kalındı. Bir çalışma grubu oluşturma kararı alındı. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede hangi adımlar atılacak, siyasi süreç nasıl işleyecek, hangi adımlar atılacak bunun üzerinde arkadaşlar görüşecek. Belki biz bir kez daha bir araya geleceğiz. Daha sonra liderler görüşebilir. Yani liderler görüşmesinin hazırlığını yapmak gerek.Suriye'nin bazı istekleri var, Türkiye çekilsin gibi. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ancak bize Suriye tarafından gelen ciddi bir tehdit var. Bunun bir yol haritasında işlenmesi lazım.BM kayıtlarına göre en çok Suriyeli mülteci bizde. Biz göçmenleri önce güvenli bölgelere döndürmek istedik. Güvenli bölge oluşturulduğundan beri 550 bin kişi döndü. İnsanları kendi evlerine döndürmek lazım. Dönüşler güvenli ve onurlu olmalı. Onların can güvenliği çok önemli. Gittiklerinde nerede kalacaklar, ne yiyecekler ne içecekler? Temel ihtiyaçlar için altyapının oluşturulması gerekiyor.Bu yeniden inşa değildir, yeniden dönecek insanlara yardımdır. BM bu konuda bizimle işbirliği yapıyor. Esad rejiminin de işbirliği çok önemli. Suriye'de kalıcı bir istikrarı inşa etmek için bu elzemdir.Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda Türkiye'nin avantajları var. Eskiden ilişkilerimiz iyiyken o avantajı gördük. Biz hemen sınır komşusuyuz. Suriye'nin ihtiyacının Türkiye'den karşılanması ilk seçenek. Önemli bir tedarik zinciri var. İnşaat sektöründe dünyada 2. sıradayız. Bu nedenle de bir avantaj var. Bir çok bakımdan Türkiye'nin önemli avantajları var ve biz Suriye'de istikrar istiyoruz ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını istiyoruz. Suriye'deki yıkımı göz önüne alırsanız uluslararası işbirliği şart.Konserleri özel şirketler yapar. Katılım da çok oldu. Bizim Cumhur İttifakı olarak müzik olmasın gibi bir anlayışımız yok. Türk'ün kültüründe bunlar hep vardır. Türk sanatı bizim yurtdışında öncelik verdiğimiz konulardan birisi. Antalya turizm dışında tekno kentleri ile de var.Savaşı hiç kimse istemez. Biz niye savaştık zamanında? Ülkemizi işgal etmeye kalktılar diye. Şu anki atmosfer oldukça olumlu. Seçim sırasında bunun bozulmaması önemli bir mesaj, iyi bir şey.Bu durumun kalıcı olabilmesi için var olan sorunların çözülmesi gerekir. Bizim aramızda çok büyük anlaşmazlıklar var. Mesela silahsızlandırılmış adaların statüsünün ihlal edilmesi, kara suları, deniz yetki alanları ile ilgili anlaşmazlıklar...Bunlar çözülmeden gerginlik olabilir. Esas sorunun çözümsüzlüğü şu, Miçotakis de söyledi sadece deniz yetki alanlarını görüşürüz dedi. Diğer sorunlar çözülmeden olmaz. Bir her sorunu konuşuruz. Neden bunu kendi aramızda çözemiyoruz.Sorunların çözülmesi o kadar kolay değil. Her iki taraf için hassas konular var. Yunan siyasetçiler üzerindeki halk baskısı bizim üzerimizdeki baskının belki 100 katıdır. Ama çaba sarf etmek lazım. Samimi adımlar atılırsa bu atmosferi koruyabiliriz.Biz artık paramızı istiyoruz. Biz oraya ödediğimiz paranın iade edilmesini istiyoruz. Bakanlıktan arkadaşlarımız bir araya geldiler, bundan sonra atacağımız adımları gözden geçirdiler. Biz artık kendi başımızın çaresine bakıyoruz. Oturup kongreden onay çıkacak mı diye beklemek, Patriot gibi yılan hikayesine dönen bir durum istemiyoruz.Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüm. '45 yılda çekmediğimi, 45 günde çektim'sözleri gerçekten yüreğimi sızlattı. Tehdit, şantaj doğru değil. Bize de zarar veriyordu adaylığı oy bakımından ama birbirimizi sadece eleştiriyorduk. FETÖ yöntemlerinin siyasete dönemsi yanlış.Seçimlerle ilgili her tedbir alındı. Güvenlikle ilgili şüphesi olanlar devlete başvurur. En güçlü olduğumuz dönemde neden böyle bir atmosfer yaratılıyor. Türkiye'nin böyle bir zaafiyeti yoktur. Elinizde bir bilgi belge varsa verin. Bunlar seçimi kaybedeceğini anlayan muhalefetin bahanesi.Bakan Çavuşoğlu Çelik'in 'sizde iz bırakan bir olay oldu mu?' sorusu üzerine ' Dışişleri bakanları çok sert tartışmalar yaşasa bile dost olurlar. Herkes kendi milletinin çıkarını düşünür" dedi ve şöyle devam etti;Aslında bunu söylememem lazım ama hala çok ağırıma gittiği için söylüyorum. Alman Dışişleri bakanı ile baş başa görüşmemizde bizim kıta sahanlığımıza Yunan adalarının girdiğini söyledi.Daha sonra bunu haritada gösteremeyince başka bir harita çıkardı bizim kıta sahanlığımızın ortasında kırmızı bir çizgi var. Bu tarafı Yunanistan'ın bu tarafı sizin gibi kabul edilemez bir açıklaması oldu. Tabi bizim tepkimiz çok sert olduDaha sonra egemenlikle ilgili konuyu ifade özgürlüğüne getirdi. O gün o toplantıyı bitirmek istedim. 8 yıllık görev süremde böyle bir görüşme yapmadım. Hatta kendisine basın toplantısı da yapmayalım dedim.Bir ülkenin Dışişleri bakanının burası senin burası Yunanistan'ın demesi kabul edilebilir değil. 'Siz kimsiniz, hangi yetki ile bunu söylüyorsunuz' dedim. 'Ben Avrupa Birliği'yim' dedi. Dedim ki 'siz hukukçusunuz ama bilginiz yok'Maalesef beni en çok üzen en çok sinirlendiren toplantı budur.

İNCE'Yİ DESTEKLEYENLER OYUNU KİME VERECEK?



Bu konuda bilgim yok. Yorum yapmam da doğru olmaz. İnce'yi destekleyen genç bir kesim var. Bu tabloyu gördükten sonra bu gençler kimlere oy verecek? Erdoğan'a oy verecekler de var Sinan Oğan'a oy verecekler de var. Ciddi bir tepki var. Böyle bir yorumda bulunmak doğru değil.