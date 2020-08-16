Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: Cahilce yapılmış bir açıklama

Bakan Çavuşoğlu'un açıklamaları şöyle;

İkili bir ziyarette bulunacak. İspanya Dışişleri Bakanı'yla görüşme imkanımız oldu. Yemin töreninden sonra Pompeo ile ikili görüşmeler oldu. Özellikle Libya'yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde Libya istişaresini geliştirmeyi ele aldık. Harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu, neler olduğunu, yapıcı tutumumuzu anlattık. Haklı davamızı, kıta sahanlığımızı, bu güne kadar attığımız adımları anlattık. Çünkü Yunanistan kara propaganda yapıyor. Biz hep diyalogdan yana olduk. Son dönemdeki gelişmelerden haberdar olduğunu da gördük. Diğer ikili ilişkilerimizi bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu. Böylelikle bu ziyareti verimli bir şekilde gerçekleştireceğiz.

JOE BİDEN TEPKİSİ

Gerçekten yani Biden'ın medyaya yansayan konuşmalarına bakılınca insan üzülüyor. Neden üzülüyor? Yani büyük bir devletin başkan adayının konuşma üslübuna bakılınca insan üzülüyor. Diplomatik tabirlere aykırı. Diğer yandan da çok ciddi hatalar var. Bilgi noksanlığı var. Yani bizim hoşumuza gitsin gitmesin o ayrı bir şey. Örneğin hükümet unsurları diye bir terminoloji kullanmış. Obama'nın yardımcısıyken bunlar hep terör unsurlarıyla teröristlerle yatıp kalktıkları için unsurları diye hitap ediyor.

Türk milletinin iradesiyle seçilmiş hükümeti, hükümet unsurları diye değerlendirilmesi gerçekten inanılacak gibi değil. Diğer taraftan Kürt kökenliler diyor. "Meclis'e girmelerini sağladık." diye haddini aşan cümleler var. Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı verirken Kürt kardeşlerimizle diğer kardeşlerimizle beraber hep birlikte verdik. Kürt kardeşlerimiz kurucu Meclis'te de vardı. Sen kimsin "Kürtlerin de Meclis'e girmesini sağladık" diye. Bunların Kürt kelimesinden anladığı teröristler. Yani YPG-PKK. Kürt kardeşlerimiz devletin her kademesinde olacak. Ama bu ülkede teröristlere yer yoktur. Bu konuda da haddini aştığını görüyoruz.

Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama.

Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmeyi söylüyor. Bundan şunu anlıyoruz. Geçmişte darbeyle yapamadık şimdi böyle yapacağız.

Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Ankara'ya gelerek özür dilemişti. Şimdi anlıyoruz ki o gün timsah gözyaşları dökülmüş. Samimiyetsiz olduklarını görüyoruz.