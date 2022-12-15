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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Belçikalı bakana PKK tepkisi!

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#Çavuşoğlu#Dışişleri#Belçika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Belçikalı bakana PKK tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 15:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile düzenlediği ortak basın toplantısında, PKK'nın Belçika'da düzenlediği gösterilere dikkat çekti ve "Daha dün büyükelçiliğimiz önünde terörist başının posterlerinin kullanıldığı gösteriler oldu. DAEŞ nasıl Belçika'da paçavralarını kullanamıyorsa PKK da kullanamamalı. Terörle mücadele konusunda daha samimi olmalıyız. Sizden beklentimiz Belçika’da PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, "Karşılıklı ziyaretlere önem veriyoruz. Bugünkü ziyareti önemsiyoruz. Antalya diplomasi forumuna da davet ettim kendilerini. Katılırlarsa çok memnun olurum. Ticaret hacmimiz artarak 10 milyar dolara yaklaştı. Belçika'da yaşayan vatandaşlarımızın yaklaşık 5 bin şirketi var. Ülkemize gelen Belçikalı turist sayısında büyük bir artış var. Daha ilk yarıda pandemi öncesi rakamları yakaladık." diyerek başlayan Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığından Belçika'daki vatandaşlarımız da etkileniyor. Belçika yönetiminden ciddi tedbirler almasını bekliyoruz. Türk toplumunu ilgilendiren konuda Belçika ile iş birliği yapmak istiyoruz.

VİZE VE TERÖRLE MÜCADELE ÇAĞRISI

Vize başvurularında Belçika ile de bazı sorunlar yaşadık. gerekli telkinlerde bulunduk. Bazı ülkeler kolaylaştırıcı adımlar attılar. Bu adımları Belçika'dan da bekliyoruz.

Müttefikimiz Belçika'da maalesef PKK faaliyetleri var. Bugün bu bilgileri mevkidaşımla görüştüm. Terör örgütlerinin Belçika'yı bir merkez olarak kullanması engellenmeli. Dayanışma içinde olmalıyız. 

Bugün NATO için iki tehdit var. Bunlardan birincisi NATO için Rusya ikincisi terör. Dolayısıyla terörle mücadele için işbirliğimizi artırmamız gerekiyor. Doğu Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanımızın davetini yeniden tekrarlıyorum. AB'ye yapılan bir konferans teklifiydi. Henüz bir cevap alamadık."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Belçikalı bakana PKK tepkisi

BELÇİKA'LI BAKANA TEPKİ

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib'in seçim sözlerine tepki göstererek şunları söyledi;

"Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgardım. Türkiye'deki seçimler her zaman şeffaftır. Uluslararası kuruluşlar her zaman gözlemler. Her zaman halkın iradesi sandığa yansır. Hükümetler halkın tercihi ile gelir, halkın tercihi ile gider. Bizedarbe girişimleri de oldu. Antidemokratik her şeye karşı güçlü duruyoruz.

"PKK DAHA DÜN BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ ÖNÜNDE GÖSTERİ YAPTI"

Türkiye’ye karşı dayanışma ifadesinde bulunuyorsunuz ama bizim terör ile mücadelede sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz.
Tamam teröristi kınayalım ama bu sırada Türkiye bir şey yapmasın, bu sırada yeniden saldırsınlar biz yeniden dayanışma sergileyelim anlayışı olmaz. Suriye'de keşke ABD ve Rusya verdiği sözleri tutsaydı. Sivil altyapı konusun biz dünyadaki en hassas ülkelerden biriyiz.Operasyonları havadan yapmayın, karadan yapmayın gibi bir yaklaşımı kabul etmeyiz.

Biz DAEŞ'le sahada göğüs göğse çarpışırken bize bir uyarı gelmediyse PKK ile mücadelede de gelmemeli. Terörle mücadele için 'ama'lar olmadan dayanışma içinde olmalıyız. Sizden beklentimiz Belçika’da PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz.

Daha dün büyükelçiliğimiz önünde terörist başının posterlerinin kullanıldığı gösteriler oldu. DAEŞ nasıl Belçika'da paçavralarını kullanamıyorsa PKK da kullanamamalı. Terörle mücadele konusunda daha samimi olmalıyız."

LAHBİB'DEN CEVAP

Hadja Lahbib Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisine, "Türkiye'nin komşu ülkelerdeki operasyonların üzücü sonuçlar çıkarabileceğinden endişeleniyoruz. Belçika'daki PKK varlığının farkındayız. Soruşturma başlatıldı, gösteri yapma özgürlüğü ile sonuçlandı. Sizin elinizde ek bilgi varsa bunları almaktan memnun oluruz" sözleri ile cevap verdi.

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