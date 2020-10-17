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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve yeni Dışişleri Bakanı Federico Alberto Gonzales Franco ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve yeni Dışişleri Bakanı Federico Alberto Gonzales Franco ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Palacios ile görüşmesinde iş birliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. 

Çavuşoğlu ayrıca Paraguay'lı yeni mevkidaşı Franco'yu tebrik etti.

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