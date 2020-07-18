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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 01:19,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Moğolistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nyamtseren Enkhaivan ile telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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