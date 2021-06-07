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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.06.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ile ilişkileri karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Le Drian ile çok boyutlu ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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