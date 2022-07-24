Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve Üçlü Muhtıranın uygulanması ele alındı.

Finlandiya geçtiğimiz dönemde İsveç ile birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.