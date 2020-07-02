Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da

Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşecek ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Almanya'da temaslarda bulunacak.

Çavuşoğlu, Almanya ziyaretiyle ilgili olarak "Gündemimizde turizm, ikili ilişkilerimiz, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı ve bölgesel konular var." açıklamasını yaptı.