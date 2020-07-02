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hürriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 02.07.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşecek ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Almanya'da temaslarda bulunacak.

Çavuşoğlu, Almanya ziyaretiyle ilgili olarak "Gündemimizde turizm, ikili ilişkilerimiz, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı ve bölgesel konular var." açıklamasını yaptı. 

 

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