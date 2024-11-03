Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyareti öncesi Miçotakis’ten sıcak mesajlar

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Miçotakis, dün Skai televizyonuna demecinde, Türkiye ile diyaloğu savunarak, sakin sulardan yana olduğunu vurguladı. Özellikle de lideri olduğu Yeni Demokrasi partisinde diyaloğa karşı çıkan çevrelere tepki gösteren Miçotakis, “Diyaloğa tepki gösterenlerin alternatif önerisi nedir? Sakin suları mı yoksa dalgalı suları mı tercih ediyorlar? Benim tercihim sakin sulardır” dedi.

BİRBİRİMİZE MAHKÛMUZ

Yunanistan’ın jeopolitik, savunma ve ekonomik açıdan 5 yıl öncesine kıyasla daha güçlü olduğunu savunan Başbakan Miçotakis “Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayım. İlişkilerimiz eskisinden daha iyi durumda. Halklar arasındaki ilişkiler de iyi. Coğrafyaya bakın. Türkiye ile birlikte yaşamaya mahkûmuz” dedi. Ardından da “‘Türkiye ile savaşalım’ diyenler bile çıkıyor. Bunlar kabul edilmez şeyler” diye ekledi.

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HAZIRLIK ZİYARETİ

Bakan Fidan’ın Atina ziyaretinde, ocak ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ile Başbakan Miçotakis’in başkanlığında gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) hazırlıkları yapılacak.