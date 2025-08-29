Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözleri Yunanistan'da manşetlere taşındı: Umarız Yunan siyaseti, Türk siyasetinin olgunluğuna ulaşır

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Yunanistan hakkındaki açıklamaları komşuyu rahatsız etti. Yunanistan basını, Hakan Fidan'ın "ucuz siyaset" ifadesini ön plana çıkarırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, verdiği demeçte skandal sözlere imza attı.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ikili ilişkilerin diyalog yoluyla güçlendirilebileceğine yönelik açıklamalarına dair "ölçüsüz" yorumunda bulundu.

Bakan Fidan, bölgesel istikrarın sağlanması ve sorunların üstesinden gelinmesi için karşılıklı anlayış ve iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu vurgularken Yunan bakan, "Kimsenin önerilerini dikkate almıyoruz" ifadeleriyle garip bir çıkışa imza attı.

Yerapetritis, Bakan Fidan'ın "Yunanistan Türkiye aleyhtarlığından çıkmalı. Yunanistan'ın yaptığı ucuz siyaset. Umarız Yunan siyaseti, Türk siyasetinin olgunluğuna ulaşır" sözlerini kimseden talimat almadıklarını iddia ederek şöyle cevapladı:

"Yunanistan'ın ne korku sendromu var ne de Türkiye ile ilgili bir tanımlaması var. Biz kimseden ne öneri ne de talimat almıyoruz"

Öte yandan, Yunanistan'ın 2019 ve 2021 yıllarında Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşmasının (MDCA) güncellenmesiyle çok sayıda askeri tesisi ABD'nin erişimine açmasıyla Washington, Atina'ya büyük miktarda askeri malzeme transferi sağlamaya başlamıştı. Bu çerçevede, 1200 adet M-117 zırhlı araç, 10 adet CH-47D ağır yük kargo helikopteri ve 60 adet OH-58D keşif/savaş helikopterinin sevkiyatı sağlanmıştı. ABD'nin Atina siyasetinde etkisi de son yıllarda Yunanistan da bile tartışmalı bir konu...

Avrupa ekonomisinde yaşanan ciddi gerileme ve artan enerji maliyetlerinin etkisiyle ekonomik çalkantılar yaşayan Yunanistan, son derece yüksek maliyetli askeri harcamalar yapmakta ve kapsamlı bir silahlanma programı yürütmektedir. Özellikle silahlanma konusunda Atina’nın Ege’de ABD’nin uydusu konumuna gelmesi, Yunan yetkililerinin Türkiye karşıtı demeçleriyle paralellik göstermektedir.

Yerapetritis, Bakan Fidan'ın Yunanistan'ın iç siyasetinde Türkiye'nin belirleyici rolü olduğunun altını çizdiği açıklamalarına karşılık "Yunanistan'ın güçlü ve aktif dış politikasının neden olabileceği gerginliği anlıyoruz. Herkes bu gerçeği kabullenmeli ve bu gerginliği düşmanlığa dönüştürmemelidir. Yunanistan'ın her zaman hedeflediği iyi komşuluk ilişkileri, ölçüsüz ve zamansız açıklamalarla ilerletilemez" dedi.

Atina hükümeti sözcüsü Pavlos Marinakis de Yerapetritis'in görüşlerini paylaşarak "Yunanistan egemen bir devlettir. Kimseye itaat etmeyecektir" açıklamasıyla Yunan iktiadarını savundu

Marinakis sözlerine "Yunanistan, uluslararası hukuka saygı duyar ve her eylemimiz uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirilir. Herkesle diyalog kurmaya çalışır, ancak itaat etmeyecek ve egemenlik konularını asla teraziye koymayacaktır" ifadeleriyle devam etti.

BAKAN FİDAN'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Bakan Fidan, Yunan iç siyasetinde Türkiye ile ilgili konuların bir numaralı konular olduğunu belirtmiş ve Atina hükümetinin bu durumu kendi içinde çözmesi gerektiğini söylemişti.

Bakan Fidan, "Umarız bir gün Yunan siyaseti de Türk siyasetinin ulaştığı olgunluğa, öz güvene ulaşır. Kendilerine her zaman için tavsiyem, Türkiye ve Türk aleyhtarlığından artık çıkmaları gerekiyor" demişti.

Gazete, Bakan Fidan'ın sözlerini "Türkiye ile Yunanistan arasında Atina için Atina açısından jeostratejik olarak hoş olmayan sonuçlar doğurabilecek bir kriz çıkabileceğini belirtti" ifadesiyle aktardı.

Haberde, "Türk Dışişleri Bakanı, ikili ilişkilerin olumlu yönde gelişmesi için Ankara'nın cesaret gösterdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Kıbrıs meselesinde yaptığı gibi inisiyatifler aldığını savundu" denildi.

Haberde ayrıca, Bakan Fidan'ın şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Biz savaşa girmekten ya da cevap vermekten çekinmiyoruz. Ancak her konuda, kimin ne yaptığını, hangi oyuncularla ne yapmaya çalıştıklarını, geçmişte Türkiye'yi nasıl kuşatmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bunları gördük, önlemlerimizi aldık ve devam ediyoruz. Bir sorun olduğunda, her zaman Dendias'ın bir açıklaması var. İnsanlara sürekli bir Türk tehdidi gösteriyor. Aslında 'karşımdakine karşı beni seçin' demek istiyor. Bu ucuz siyasettir"